Кремль прокомментировал предоставление Киеву беспилотников дальнего действия

https://racurs.ua/n183057-kreml-prokommentiroval-predostavlenie-kievu-bespilotnikov-dalnego-deystviya.html

Ракурс

У Кремлі «надзвичайно негативно» поставилися до нових поставок зброї Великою Британією Україні.

.

Спікер кремлівського коротуна дмитро пєсков сказав, що безпілотники далекої дії нібито не змінять хід війни.

Нагадаємо, уранці 15 травня, напередодні прибуття Володимира Зеленського до Лондона, в уряді Великої Британії підтвердили готовність до постачання Україні сотень зенітно-ракетних комплексів та додаткових безпілотних авіаційних систем, у тому числі нових ударних дронів великої дальності з радіусом дії понад 200 км у найближчі місяці.

Ми ставимося до цього надзвичайно негативно. Велика Британія претендує на те, щоб вибитися в перші місця… Це не може зробити істотного і принципового впливу на хід СВО, — заявив прес-секретар президента рф.

СВО — так у росії називають розв’язану цією недокраїною війну проти України.