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Кремль прокоментував надання Києву безпілотників далекої дії
Кремль прокоментував надання Києву безпілотників далекої діїhttps://racurs.ua/ua/n183057-kreml-prokomentuvav-nadannya-kyievu-bezpilotnykiv-dalekoyi-diyi.htmlРакурс
У Кремлі «надзвичайно негативно» поставилися до нових поставок зброї Великою Британією Україні.
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Спікер кремлівського коротуна дмитро пєсков сказав, що безпілотники далекої дії нібито не змінять хід війни.
Нагадаємо, уранці 15 травня, напередодні прибуття Володимира Зеленського до Лондона, в уряді Великої Британії підтвердили готовність до постачання Україні сотень зенітно-ракетних комплексів та додаткових безпілотних авіаційних систем, у тому числі нових ударних дронів великої дальності з радіусом дії понад 200 км у найближчі місяці.
Ми ставимося до цього надзвичайно негативно. Велика Британія претендує на те, щоб вибитися в перші місця… Це не може зробити істотного і принципового впливу на хід СВО, — заявив прес-секретар президента рф.
СВО — так у росії називають розв’язану цією недокраїною війну проти України.
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