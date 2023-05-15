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Ракурс
Ракета X-55, фото: George Chernilevsky

Возле Тернополя обнаружили неразорвавшуюся российскую ракету

15 мая 2023, 16:32
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Біля Тернополя виявили російську ракету X-55, яка не розірвалася. Це одна з ракет, якими рашисти у ніч на 14 травня обстрілювали України.


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Тепер піротехніки здійснюють роботи з її знешкодження. Про це сьогодні, 15 травня, під час брифінгу повідомив начальник головного управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей.

Ця ракета впала на території нашої області, але не розірвалася. Тому її необхідно вивезти в спеціальне місце і знешкодити, — зазначив він. — Місцеве населення ми попередимо про такі роботи додатково.

Источник: Ракурс


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