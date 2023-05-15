Біля Тернополя виявили російську ракету, яка не розірвалася

Ракета X-55, фото: George Chernilevsky

https://racurs.ua/ua/n183063-bilya-ternopolya-vyyavyly-rosiysku-raketu-yaka-ne-rozirvalasya.html

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Біля Тернополя виявили російську ракету X-55, яка не розірвалася. Це одна з ракет, якими рашисти у ніч на 14 травня обстрілювали України.

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Тепер піротехніки здійснюють роботи з її знешкодження. Про це сьогодні, 15 травня, під час брифінгу повідомив начальник головного управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей.