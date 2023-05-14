Робот допоміг ліквідувати пожежу після російського обстрілу Тернополя (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183030-robot-dopomig-likviduvaty-pojeju-pislya-rosiyskogo-obstrilu-ternopolya-video.htmlРакурс
У Тернополі вогнеборці з використанням роботизованої системи пожежогасіння ліквідували спричинену російськими обстрілами пожежу у складських приміщеннях.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
14 травня у м. Тернопіль вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв., що виникли після обстрілів міста. До гасіння було залучено 33 чол. особового складу ДСНС та 6 од. техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1, — вказано в повідомленні.
Голова ДСНС Сергій Крук наголосив, що робот-помічник вже не перше доводить свою ефективність.
З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. За допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі. Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу, — зазначив він.