Ліквідація пожежі в Тернополі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n183030-robot-dopomig-likviduvaty-pojeju-pislya-rosiyskogo-obstrilu-ternopolya-video.html

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У Тернополі вогнеборці з використанням роботизованої системи пожежогасіння ліквідували спричинену російськими обстрілами пожежу у складських приміщеннях.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

14 травня у м. Тернопіль вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв., що виникли після обстрілів міста. До гасіння було залучено 33 чол. особового складу ДСНС та 6 од. техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1, — вказано в повідомленні.

Голова ДСНС Сергій Крук наголосив, що робот-помічник вже не перше доводить свою ефективність.