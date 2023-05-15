Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n183069-sozdaem-koaliciu-dlya-trenirovki-pilotov-na-sovremennyh-zapadnyh-samoletah-zelenskiy-video.html

Ракурс

Україна із партнерами створює коаліцію для навчання українських пілотів на сучасних літаках.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 15 травня, у відеозверненні, присвяченому результатам його візиту до низки європейських країн, який відбувався протягом останніх днів.

Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія — так, Польща — так. Упевнений, підключиться Франція, інші наші партнери. Продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів, рухаємось активно, — зазначив Зеленський.

Також Зеленський у зверненні висловив подяки: