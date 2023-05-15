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Володимир Зеленський, скріншот відео
Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183069-stvoruiemo-koaliciu-dlya-trenuvannya-pilotiv-na-suchasnyh-zahidnyh-litakah-zelenskyy-video.htmlРакурс
Україна із партнерами створює коаліцію для навчання українських пілотів на сучасних літаках.
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Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 15 травня, у відеозверненні, присвяченому результатам його візиту до низки європейських країн, який відбувався протягом останніх днів.
Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія — так, Польща — так. Упевнений, підключиться Франція, інші наші партнери. Продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів, рухаємось активно, — зазначив Зеленський.
Також Зеленський у зверненні висловив подяки:
- Британії за озброєння, яка надає українським військовим long-range-можливості;
- Італії за допомогу в захисті життя українців — від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій;
- Німеччині за найбільший оборонний пакет на 2,7 млрд євро, системи ППО IRIS, гармати й снаряди, бронетехніку, а також інші дії на підтримку України;
- Франції за нові можливості для українських військових, додаткову бронетехніку та допомогу в консолідації партнерів.
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