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Ракурс
Британія влітку почне підготовку українських пілотів з управління західними літаками

Британія влітку почне підготовку українських пілотів з управління західними літаками

15 тра 2023, 11:28
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Велика Британія влітку почне базову підготовку українських пілотів з управління західними літаками.


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Це навчання йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії у роботі з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F16, — заявила прес-служба уряду.

Під час нещодавніх візитів у країни ЄС Володимир Зеленський неодноразово говорив про необхідність створити «винищувальну» коаліцію з країн, які дадуть літаки. Поки Україна в очікуванні цього рішення.

Сполучене Королівство розробить нову навчальну програму для українських пілотів, щоб підтримати їхні намагання створити нові українські військово-повітряних сили на літаках F-16 за стандартами НАТО, — йдеться в повідомлені уряду.

«Ракурс» повідомляв, що Велика Британія протягом «найближчих» місяців передасть Україні сотні ударних безпілотників з радіусом дії понад 200 кілометрів, а також сотні ракет ППО та інші безпілотники, йдеться в офіційній заяві на сайті британського уряду. Про це сьогодні має оголосити прем'єр Сунак на тлі візиту президента Зеленського.

Зеленський проведе перемовини з Сунаком у Чекерсі, ставши першим світовим лідером, якого прем'єр прийме у своїй резиденції.

Сунак каже, що сьогоднішня зустріч з президентом відбувається у «вирішальний момент опору України», і союзники країни «не повинні їх підвести».

Джерело: Ракурс


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