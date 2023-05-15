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Британія влітку почне підготовку українських пілотів з управління західними літаками
Британія влітку почне підготовку українських пілотів з управління західними літакамиhttps://racurs.ua/ua/n183049-brytaniya-vlitku-pochne-pidgotovku-ukrayinskyh-pilotiv-z-upravlinnya-zahidnymy-litakamy.htmlРакурс
Велика Британія влітку почне базову підготовку українських пілотів з управління західними літаками.
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Це навчання йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії у роботі з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F16, — заявила прес-служба уряду.
Під час нещодавніх візитів у країни ЄС Володимир Зеленський неодноразово говорив про необхідність створити «винищувальну» коаліцію з країн, які дадуть літаки. Поки Україна в очікуванні цього рішення.
Сполучене Королівство розробить нову навчальну програму для українських пілотів, щоб підтримати їхні намагання створити нові українські військово-повітряних сили на літаках F-16 за стандартами НАТО, — йдеться в повідомлені уряду.
«Ракурс» повідомляв, що Велика Британія протягом «найближчих» місяців передасть Україні сотні ударних безпілотників з радіусом дії понад 200 кілометрів, а також сотні ракет ППО та інші безпілотники, йдеться в офіційній заяві на сайті британського уряду. Про це сьогодні має оголосити прем'єр Сунак на тлі візиту президента Зеленського.
Зеленський проведе перемовини з Сунаком у Чекерсі, ставши першим світовим лідером, якого прем'єр прийме у своїй резиденції.
Сунак каже, що сьогоднішня зустріч з президентом відбувається у «вирішальний момент опору України», і союзники країни «не повинні їх підвести».
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