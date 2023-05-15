В НАБУ заявили о разоблачении масштабной коррупции в Верховном суде, фото: НАБУ

https://racurs.ua/n183075-nabu-zaderjalo-glavu-verhovnogo-suda-na-vzyatke-pochti-v-2-7-mln-dollarov-smi.html

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НАБУ і САП заявили про викриття «масштабної корупції» у Верховному суді.

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У прес-службі НАБУ зазначаю, що йдеться про схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, — зазначають у відомстві.

Деталі події наразі не розкривають. Лише опубліковане фото грошей.

Водночас у ЗМІ та соцмережах вже з’явилися повідомлення, що затримано голову Верховного Суду.

НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва на хабарі маже $2.7млн. Це найвищий за статусом високопосадовець за всю історію України арештований на хабарі, — зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Також про затримання Князєва з посилання на інформовані джерела повідомили видання «Українська правда» та журналіст Андрій Цаплієнко.

Князєв очолив Верховний Суд 1 грудня 2021 року.