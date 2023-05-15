НАБУ затримало голову Верховного суду на хабарі майже у 2,7 млн доларівhttps://racurs.ua/ua/n183075-nabu-zatrymalo-golovu-verhovnogo-sudu-na-habari-u-mayje-2-7-mln-dolariv-zmi.htmlРакурс
НАБУ і САП заявили про викриття «масштабної корупції» у Верховному суді.
У прес-службі НАБУ зазначаю, що йдеться про схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, — зазначають у відомстві.
Деталі події наразі не розкривають. Лише опубліковане фото грошей.
Водночас у ЗМІ та соцмережах вже з’явилися повідомлення, що затримано голову Верховного Суду.
НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва на хабарі маже $2.7млн. Це найвищий за статусом високопосадовець за всю історію України арештований на хабарі, — зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
Також про затримання Князєва з посилання на інформовані джерела повідомили видання «Українська правда» та журналіст Андрій Цаплієнко.
Князєв очолив Верховний Суд 1 грудня 2021 року.