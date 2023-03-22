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Ракурс
Дмитро Сенниченко, фото: Фонд Держмайна

Екс-голова Фонду держмайна видавав себе за викривача корупції, щоб усунути «конкурентів» — НАБУ

22 бер 2023, 23:28
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НАБУ заявляє про викриття злочинної організації на чолі з колишнім главою Фонду держмайна України, учасники якої за період з 2019 по 2021 роки заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».





Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє прес-служба НАБУ.

При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ «ОПЗ», становить понад 2 млрд грн, — наголошують в антикорупційному відомстві.

У цей період Фондом держмайна керував Дмитро Сенниченко. За час перебування на посаді він тричі здавав НАБУ осіб, які пропонував йому хабарі, інформуючи про це громадськість. Зокрема в одному з випадків йшлося про хабар в розмірі 5 млн дол. за призначення директора ОПЗ.

Як згодом виявили детективи і прокурори, про факти надання неправомірної вигоди тодішній керівник ФДМУ повідомляв, щоб усунути «конкурентів» на «ОПЗ» і «ОГХК» та інших підприємствах зі сфери ФДМУ — аби лише підконтрольна його злочинній організації компанія могла заробити. Про це свідчать виявлені під час розслідування документи, — наголошують в НАБУ.

За інформацією НАБУ, до очолюваної Сенниченком злочинної організації також входили ще дев’ять осіб:

  • наближена до нього особа (співорганізатор схеми);
  • радник голови ФДМУ;
  • два в. о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
  • в. о. керівника АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»;
  • два власники ТОВ — переможця аукціону на «ОПЗ»;
  • дві фізичні особи — співучасники злочину.

Злочин кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Колишнього в. о. директора «ОПЗ» і радника ексголови ФДМУ затримано, одному підозрюваному вручили підозру особисто, решта семеро, серед яких і Сенниченко — отримали підозри заочно.

Інфографіка: НАБУ

Джерело: Ракурс


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