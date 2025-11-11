Колишній віце-прем’єр-міністр України отримав підозру від НАБУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210231-operaciya-midas-kolyshnomu-vice-premieru-povidomyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Колишній віце-прем'єр-міністр України отримав підозру від НАБУ.

У вівторок, 11 вересня, екс-посадовцю було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Зловмисник був був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Зазначається, що ця так звана пральня контролювалася керівником злочинної організації, яку напередодні викрили НАБУ та САП.

Детективи Бюро задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн дол. та майже 100 тис. євро готівкою.

НАБУ не називає імені підозрюваного, але, імовірно, мова про Олексія Чернишова. Зокрема, про це пише «Суспільне» з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, сьогодні Антикорупційне бюро заявило, що учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України. Імені міністра не розкривали, лише вказали його кодове імʼя — Че Гевара.