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Ракурс
Артиллеристы ВСУ поджарили минометный расчет рф у Бахмута

Артиллеристы ВСУ поджарили минометный расчет рф у Бахмута (ВИДЕО)

16 мая 2023, 09:20
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Воїни 26-ї Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, перетворили на металобрухт російський міномет.


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Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Північ».

26-та бригада отримала дані аеророзвідки і вдарила по позиції загарбників, від мінометного розрахунку ворога нічого не залишилося, — вказує ОК «Північ».

Знищення мінометної позиції відбулося на Бахмутському напрямку, додали у бригаді.

Источник: Ракурс


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