Артилеристи ЗСУ підсмажили мінометний розрахунок росіян біля Бахмута

https://racurs.ua/ua/n183079-artylerysty-zsu-pidsmajyly-minometnyy-rozrahunok-rosiyan-bilya-bahmuta-video.html

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Воїни 26-ї Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, перетворили на металобрухт російський міномет.

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Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Північ».

26-та бригада отримала дані аеророзвідки і вдарила по позиції загарбників, від мінометного розрахунку ворога нічого не залишилося, — вказує ОК «Північ».

Знищення мінометної позиції відбулося на Бахмутському напрямку, додали у бригаді.