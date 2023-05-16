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Артилеристи ЗСУ підсмажили мінометний розрахунок росіян біля Бахмута
Артилеристи ЗСУ підсмажили мінометний розрахунок росіян біля Бахмута (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183079-artylerysty-zsu-pidsmajyly-minometnyy-rozrahunok-rosiyan-bilya-bahmuta-video.htmlРакурс
Воїни 26-ї Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, перетворили на металобрухт російський міномет.
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Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Північ».
26-та бригада отримала дані аеророзвідки і вдарила по позиції загарбників, від мінометного розрахунку ворога нічого не залишилося, — вказує ОК «Північ».
Знищення мінометної позиції відбулося на Бахмутському напрямку, додали у бригаді.
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