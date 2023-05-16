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Ракурс
Артилеристи ЗСУ підсмажили мінометний розрахунок росіян біля Бахмута

Артилеристи ЗСУ підсмажили мінометний розрахунок росіян біля Бахмута (ВІДЕО)

16 тра 2023, 09:20
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Воїни 26-ї Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, перетворили на металобрухт російський міномет.


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Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Північ».

26-та бригада отримала дані аеророзвідки і вдарила по позиції загарбників, від мінометного розрахунку ворога нічого не залишилося, — вказує ОК «Північ».

Знищення мінометної позиції відбулося на Бахмутському напрямку, додали у бригаді.

Джерело: Ракурс


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