Почти 200 тысяч оккупантов потеряла россия в войне с Украиной — Генштаб

https://racurs.ua/n183082-pochti-200-tysyach-okkupantov-poteryala-rossiya-v-voyne-s-ukrainoy-genshtab.html

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Загальні бойові втрати окупаційної армії росії з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2023 року орієнтовно склали близько 199 тис. 980 солдатів рф.

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Впродовж минулої доби захисники України денацифікували ще 520 загарбників. Про це у вівторок повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом втрати рф з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягають: