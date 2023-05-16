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Майже 200 тисяч окупантів втратила росія у війні з Україною — Генштаб

Майже 200 тисяч окупантів втратила росія у війні з Україною — Генштаб

16 тра 2023, 08:41
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Загальні бойові втрати окупаційної армії росії з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2023 року орієнтовно склали близько 199 тис. 980 солдатів рф.


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Впродовж минулої доби захисники України денацифікували ще 520 загарбників. Про це у вівторок повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом втрати рф з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягають:

  • особового складу — 199 тис. 980 (+520 за останню добу);

  • танків — 3 тис. 762 (+3);

  • броньованих машин — 7 тис. 348 (+12);

  • артилерійських систем — 3 тис. 150 (+13);

  • реактивних систем залпового вогню — 562;

  • засоби ППО — 316;

  • літаків — 308;

  • гелікоптерів — 294;

  • безпілотників різного типу — 2 тис. 732 (+12);

  • крилатих ракет — 973;

  • кораблів /катерів — 18;

  • автотехніки та автоцистерн — 6048 (+14);

  • спеціальної техніки — 410 (+3).

Джерело: Ракурс


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