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Майже 200 тисяч окупантів втратила росія у війні з Україною — Генштаб
Майже 200 тисяч окупантів втратила росія у війні з Україною — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n183082-mayje-200-tysyach-okupantiv-vtratyla-rosiya-u-viyni-z-ukrayinou-genshtab.htmlРакурс
Загальні бойові втрати окупаційної армії росії з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2023 року орієнтовно склали близько 199 тис. 980 солдатів рф.
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Впродовж минулої доби захисники України денацифікували ще 520 загарбників. Про це у вівторок повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом втрати рф з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягають:
особового складу — 199 тис. 980 (+520 за останню добу);
танків — 3 тис. 762 (+3);
броньованих машин — 7 тис. 348 (+12);
артилерійських систем — 3 тис. 150 (+13);
реактивних систем залпового вогню — 562;
засоби ППО — 316;
літаків — 308;
гелікоптерів — 294;
безпілотників різного типу — 2 тис. 732 (+12);
крилатих ракет — 973;
кораблів /катерів — 18;
автотехніки та автоцистерн — 6048 (+14);
спеціальної техніки — 410 (+3).
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