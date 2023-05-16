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Зеленский провел Ставку – говорили об оружии и боеготовности новых бригад
Зеленский провел Ставку — говорили об оружии и боеготовности новых бригадhttps://racurs.ua/n183090-zelenskiy-provel-stavku-govorili-ob-orujii-i-boegotovnosti-novyh-brigad.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 червня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
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Перша справа після повернення до Києва — Ставка. Заслухав керівників Об'єднаних стратегічних угруповань військ про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок. Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів, — повідомив Зеленський у соцмережах.
Також глава держави додав, що на Ставці обговорювався розподіл озброєння та боєприпасів по бойових частинах і резервах.
Окрім цього, президент заслухав результати перевірки боєготовності новостворених бригад.
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