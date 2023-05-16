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Ракурс
Зеленський провів Ставку — говорили про зброю і боєготовність нових бригад

Зеленський провів Ставку — говорили про зброю і боєготовність нових бригад

16 тра 2023, 12:51
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 червня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.


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Перша справа після повернення до Києва — Ставка. Заслухав керівників Об'єднаних стратегічних угруповань військ про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок. Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів, — повідомив Зеленський у соцмережах.

Також глава держави додав, що на Ставці обговорювався розподіл озброєння та боєприпасів по бойових частинах і резервах.

Окрім цього, президент заслухав результати перевірки боєготовності новостворених бригад.

Джерело: Ракурс


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