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Ракурс
«Черные запорожцы» ВСУ захватили позиции оккупантов на фронте

«Черные запорожцы» ВСУ захватили позиции оккупантов на фронте (ВИДЕО)

16 мая 2023, 15:28
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Воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України провели успішну операцію із захоплення позицій окупаційної армії росії.


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Про це 16 травня у Фейсбук повідомила прес-служба бригади та Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Источник: Ракурс


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