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«Черные запорожцы» ВСУ захватили позиции оккупантов на фронте
«Черные запорожцы» ВСУ захватили позиции оккупантов на фронте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183091-chernye-zaporojcy-vsu-zahvatili-pozicii-okkupantov-na-fronte-video.htmlРакурс
Воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України провели успішну операцію із захоплення позицій окупаційної армії росії.
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Про це 16 травня у Фейсбук повідомила прес-служба бригади та Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
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