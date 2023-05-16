«Черные запорожцы» ВСУ захватили позиции оккупантов на фронте

https://racurs.ua/n183091-chernye-zaporojcy-vsu-zahvatili-pozicii-okkupantov-na-fronte-video.html

Ракурс

Воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України провели успішну операцію із захоплення позицій окупаційної армії росії.

.

Про це 16 травня у Фейсбук повідомила прес-служба бригади та Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.