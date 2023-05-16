Ракурсhttps://racurs.ua/
“Чорні запорожці” ЗСУ захопили позиції окупантів на фронті
«Чорні запорожці» ЗСУ захопили позиції окупантів на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183091-chorni-zaporojci-zsu-zahopyly-pozyciyi-okupantiv-na-fronti-video.htmlРакурс
Воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України провели успішну операцію із захоплення позицій окупаційної армії росії.
.
Про це 16 травня у Фейсбук повідомила прес-служба бригади та Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...