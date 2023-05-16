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Ракурс
“Чорні запорожці” ЗСУ захопили позиції окупантів на фронті

«Чорні запорожці» ЗСУ захопили позиції окупантів на фронті (ВІДЕО)

16 тра 2023, 15:28
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Воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України провели успішну операцію із захоплення позицій окупаційної армії росії.


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Про це 16 травня у Фейсбук повідомила прес-служба бригади та Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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