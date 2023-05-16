“Чорні запорожці” ЗСУ захопили позиції окупантів на фронті

https://racurs.ua/ua/n183091-chorni-zaporojci-zsu-zahopyly-pozyciyi-okupantiv-na-fronti-video.html

Ракурс

Воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України провели успішну операцію із захоплення позицій окупаційної армії росії.

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Про це 16 травня у Фейсбук повідомила прес-служба бригади та Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.