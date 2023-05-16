Британия отправит Украине сотни дальнобойных дронов-камикадзе, изготовленных на заказ - The Telegraph

https://racurs.ua/n183100-britaniya-otpravit-ukraine-sotni-dalnoboynyh-dronov-kamikadze-izgotovlennyh-na-zakaz-the.html

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Велика Британія відправить Україні сотні далекобійних дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення.

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Йдеться про безпілотників-камікадзе QINETIQ BANSHEE JET 80.

The Telegraph пише, що ці безпілотники-камікадзе мають дальність понад 125 миль. Це більш ніж удвічі більше, ніж Himars. Вони доповнюють ракети великої дальності Storm Shadow, які Велика Британія передала Україні минулого тижня.

Джерела в обороні визнали The Telegraph, що безпілотники «односторонні», додавши, що їхня «основна мета — нести боєприпаси». Вони були швидко розроблені та адаптовані за значно менших витрат, ніж інші, і мають ефект, порівнянний з артилерійським снарядом.

Про надання нової зброї Лондон оголосив 15 травня — у день, коли до Британії приїжджав Володимир Зеленський.