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Британія відправить Україні сотні далекобійних дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення - The Telegraph
Британія відправить Україні сотні далекобійних дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення — The Telegraphhttps://racurs.ua/ua/n183100-brytaniya-vidpravyt-ukrayini-sotni-dalekobiynyh-droniv-kamikadze-vygotovlenyh-na-zamovlennya.htmlРакурс
Велика Британія відправить Україні сотні далекобійних дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення.
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Йдеться про безпілотників-камікадзе QINETIQ BANSHEE JET 80.
The Telegraph пише, що ці безпілотники-камікадзе мають дальність понад 125 миль. Це більш ніж удвічі більше, ніж Himars. Вони доповнюють ракети великої дальності Storm Shadow, які Велика Британія передала Україні минулого тижня.
Джерела в обороні визнали The Telegraph, що безпілотники «односторонні», додавши, що їхня «основна мета — нести боєприпаси». Вони були швидко розроблені та адаптовані за значно менших витрат, ніж інші, і мають ефект, порівнянний з артилерійським снарядом.
Про надання нової зброї Лондон оголосив 15 травня — у день, коли до Британії приїжджав Володимир Зеленський.
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