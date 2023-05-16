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Британія відправить Україні сотні далекобійних дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення - The Telegraph

Британія відправить Україні сотні далекобійних дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення — The Telegraph

16 тра 2023, 16:16
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Велика Британія відправить Україні сотні далекобійних дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення.


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Йдеться про безпілотників-камікадзе QINETIQ BANSHEE JET 80.

The Telegraph пише, що ці безпілотники-камікадзе мають дальність понад 125 миль. Це більш ніж удвічі більше, ніж Himars. Вони доповнюють ракети великої дальності Storm Shadow, які Велика Британія передала Україні минулого тижня.

Джерела в обороні визнали The Telegraph, що безпілотники «односторонні», додавши, що їхня «основна мета — нести боєприпаси». Вони були швидко розроблені та адаптовані за значно менших витрат, ніж інші, і мають ефект, порівнянний з артилерійським снарядом.

Про надання нової зброї Лондон оголосив 15 травня — у день, коли до Британії приїжджав Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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