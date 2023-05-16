Ватикан, Китай, тепер ще й ПАР - до Москви та Києва вирушить місія африканських миротворців

https://racurs.ua/ua/n183099-vatykan-kytay-teper-i-par-do-moskvy-ta-kyieva-vyrushyt-misiya-afrykanskyh-myrotvorciv.html

Ракурс

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що володимир путін та Володимир Зеленський нібито погодилися прийняти місію африканських лідерів для обговорення потенційного мирного плану щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

.

Таке рішення було ухвалено за підсумками телефонних переговорів Рамафоси із президентами росії та України, повідомляє Reuters.

Мої переговори з двома лідерами показали, що вони обоє готові прийняти африканських лідерів та обговорити, як можна покласти край цьому конфлікту, — заявив президент ПАР на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Сінгапуру. — Чи вдасться це чи ні, залежатиме від обговорень, які будуть проведені.

За словами Рамафоси, мирний план підтримали лідери Сенегалу, Уганди та Єгипту. Також про ініціативу було поінформовано генерального секретаря ООН та владу США і Великої Британії. Вашингтон та Лондон висловили плану «обережну» підтримку, додав президент ПАР.

Представники Москви та Києва поки що ніяк не коментували заяви Рамафоси.

Останній раунд мирних переговорів делегацій росії та України відбувся у березні 2022 року. Американська розвідка вважала малоймовірним поновлення переговорів Москви та Києва у 2023 році. Президент України Володимир Зеленський на початку травня 2023 року заявляв, що Київ не проти мирних переговорів, але не готовий йти на жодні територіальні поступки.

У річницю вторгнення росію в Україну Китай представив власний план щодо «політичного вирішення української кризи». У ньому 12 пунктів, серед яких припинення вогню, повага до суверенітету всіх країн та припинення односторонніх санкцій.

У США вважають китайський план вигідним лише росії, а Зеленський назвав документ просто набором думок. 15 травня спецпредставник МЗС КНР Лі Хуей вирушив у поїздку до росії, України та країн Європи для обговорення мирного врегулювання.

Крім того, про послуги миротворця та переговорника раніше заявив і Папа Римський Франциск. Щоправда, в Україні сказали, що про таку ініціативу престолу не знають.