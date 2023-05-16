Украина получит новые радары из Германии на 100 млн евро

https://racurs.ua/n183109-ukraina-poluchit-novye-radary-iz-germanii-na-100-mln-evro.html

Ракурс

Німецька компанія Hensoldt поставить Україні радіолокаційні станції TRML-4D для зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM.

.

Новину оприлюднено на офіційному сайті компанії-виробника.

Hensoldt є визнаним спеціалістом у сфері радіолокаційних систем поставить TRML-4D для посилення протиповітряної оборони України.

Вартість замовлення становить понад 100 млн євро. Радари будуть доставлені до України в другій половині 2023 року по завершенню навчання українських операторів.

Наразі в рамках військової допомоги Україні було передано чотири РЛС TRML-4D, перша з яких прибула у жовтні 2022 року.

«Мілітарний» повідомляв, що у січні 2023 року Hensoldt отримала замовлення на радари TRML-4D за контрактом в рамках поставки систем проиповітряної оборони IRIS-T SLM.

TRML-4D — це остання версія радару середньої дальності C-діапазону сімейства TRML, що розроблена компанією Hensoldt у 2018 році. Ця РЛС є основним засобом виявлення повітряних цілей в складі батареї ЗРК IRIS-T SLM.

Мобільний радар оснащений активною фазованою антенною решіткою (АФАР) з електронним скануванням на основі приймально-передаючих модулів з нітриду галію (GaN).

TRML-4D поєднує цифрове формування променя з імпульсним доплерівським радаром для виявлення малопомітних повітряних цілей, таких як завислі вертольоти або низьколітаючі крилаті ракети.

За даними розробника, РЛС дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати до 1500 різних повітряних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км з максимальною висотою виявлення — 30 км.

Літаки винищувальної авіації можуть супроводжуватися на відстані до 150 км, надзвукові ракети — на відстані до 60 км.