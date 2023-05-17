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Россия 17 мая разместила в Черном море четыре корабля, инфографика: ВМС ВСУ

В Черном море сейчас нет носителей «калибров» — ВМС

17 мая 2023, 11:50
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У Чорному морі станом на 11.30 сьогоднішнього дня, 17 травня, перебувають чотири ворожі кораблі, серед жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 20 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — п’ять суден;
  • до Чорного моря — 38 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Росія 17 травня розмістила у Чорному морі чотири кораблі, інфографіка: ВМС ЗСУ

Источник: Ракурс


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