Росія 17 травня розмістила у Чорному морі чотири кораблі, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183124-u-chornomu-mori-narazi-nemaie-nosiyiv-kalibriv-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 11.30 сьогоднішнього дня, 17 травня, перебувають чотири ворожі кораблі, серед жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 20 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — п’ять суден;

до Чорного моря — 38 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.