У Чорному морі наразі немає носіїв «калібрів» — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183124-u-chornomu-mori-narazi-nemaie-nosiyiv-kalibriv-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 11.30 сьогоднішнього дня, 17 травня, перебувають чотири ворожі кораблі, серед жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 20 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — п’ять суден;
- до Чорного моря — 38 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.