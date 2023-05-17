Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России призывают отправить на войну бродячих собак

В госдуме РФ предлагают отправить на войну бездомных собак (ВИДЕО)

17 мая 2023, 14:40
999

У росії закликали навчити бездомних собак спеціальним навичкам та відправити на війну проти України.


.

Таку ініціативу висунув депутат держдуми рф від Якутії Федот Тумусов, повідомляє російське видання The Moscow Times.

У нас у країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак різним навичкам… Великих і агресивних собак кінологи навчили б … нехай допомагають витягувати поранених, у розмінуванні беруть участь. І як свідчить досвід Великої Вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах, — заявив він.

Зазначається, що пропозиція депутата прозвучала на тлі обговорення держдумою поправок до закону «Про відповідальне поводження з тваринами», які наділяють регіони правом присипляти бродячих собак.

Джерело: The Moscow Times


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров