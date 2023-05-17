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У рф закликають відправити на війну бродячих собак
У держдумі рф пропонують відправити на війну бездомних собак (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183128-u-derjdumi-rf-proponuut-vidpravyty-na-viynu-bezdomnyh-sobak-video.htmlРакурс
У росії закликали навчити бездомних собак спеціальним навичкам та відправити на війну проти України.
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Таку ініціативу висунув депутат держдуми рф від Якутії Федот Тумусов, повідомляє російське видання The Moscow Times.
У нас у країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак різним навичкам… Великих і агресивних собак кінологи навчили б … нехай допомагають витягувати поранених, у розмінуванні беруть участь. І як свідчить досвід Великої Вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах, — заявив він.
Зазначається, що пропозиція депутата прозвучала на тлі обговорення держдумою поправок до закону «Про відповідальне поводження з тваринами», які наділяють регіони правом присипляти бродячих собак.
Джерело: The Moscow Times
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