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У рф закликають відправити на війну бродячих собак

У держдумі рф пропонують відправити на війну бездомних собак (ВІДЕО)

17 тра 2023, 14:40
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У росії закликали навчити бездомних собак спеціальним навичкам та відправити на війну проти України.


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Таку ініціативу висунув депутат держдуми рф від Якутії Федот Тумусов, повідомляє російське видання The Moscow Times.

У нас у країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак різним навичкам… Великих і агресивних собак кінологи навчили б … нехай допомагають витягувати поранених, у розмінуванні беруть участь. І як свідчить досвід Великої Вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах, — заявив він.

Зазначається, що пропозиція депутата прозвучала на тлі обговорення держдумою поправок до закону «Про відповідальне поводження з тваринами», які наділяють регіони правом присипляти бродячих собак.

Джерело: The Moscow Times


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