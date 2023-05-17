ВАКС не удовлетворил жалобу адвокатов Всеволода Князева. Фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n183134-vaks-priznal-zaderjanie-eks-predsedatelya-verhovnogo-suda-knyazeva-zakonnym.html

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Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання в тимчасовому ізоляторі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

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Князєв під час сьогоднішнього судового засідання заявив, що його затримання начебто неправомірне. Екс-голова Верховного суду розповів, що він сприяв слідству та допомагав правоохоронцям у проведенні слідчих дій. Про це йшлося у судовому засіданні, яке транслювалося на YouTube-каналі ВАКС.

Адвокат затриманого судді заявив, що тримання Князєва у тимчасовому ізоляторі «незаконне».

Натомість представник прокуратури наголосив, що рішення суду «справедливе, адже підстави для затримання колишнього голови Верховного суду були».

Нагадаємо, 16 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Князєву підозру в отриманні 2,7 млн дол. хабаря. За день до цього Князєва затримали.

Сьогодні, 17 травня, адвокати екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва оскаржували у Вищому антикорупційному суді його затримання.