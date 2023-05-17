Всеволод Князєв, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n183127-sprava-knyazieva-zahyst-eks-golovy-verhovnogo-sudu-oskarjuie-yogo-zatrymannya-u-vaks.html

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Захист екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва оскаржує у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) його затримання.

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Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що у сторін були різні погляди щодо того, як має відбуватися засідання суду:

Князєв та його адвокати просили, щоб засідання відбувалося у закритому режимі, мотивуючи це тим, що можуть бути розкриті його родичі, а також місце проживання. Також, на думку захисту, може бути розкрита таємниця слідства.

Водночас прокурор виступив за принцип гласності та заявив, що позиція захисту невмотивована.

Зрештою суд вирішив проводити відкрите судове засідання.

Вчора, 16 травня, ввечері Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Князєву підозру в отриманні 2,7 млн доларів хабаря. За день до цього Князєва затримали.

Джерело: «Громадське»