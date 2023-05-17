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Всеволод Князєв, фото: «Цензор.нет»
Справа Князєва — захист екс-голови Верховного суду оскаржує у ВАКС його затримання (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n183127-sprava-knyazieva-zahyst-eks-golovy-verhovnogo-sudu-oskarjuie-yogo-zatrymannya-u-vaks.htmlРакурс
Захист екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва оскаржує у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) його затримання.
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Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє видання «Громадське».
Зазначається, що у сторін були різні погляди щодо того, як має відбуватися засідання суду:
- Князєв та його адвокати просили, щоб засідання відбувалося у закритому режимі, мотивуючи це тим, що можуть бути розкриті його родичі, а також місце проживання. Також, на думку захисту, може бути розкрита таємниця слідства.
- Водночас прокурор виступив за принцип гласності та заявив, що позиція захисту невмотивована.
Зрештою суд вирішив проводити відкрите судове засідання.
Вчора, 16 травня, ввечері Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Князєву підозру в отриманні 2,7 млн доларів хабаря. За день до цього Князєва затримали.
Джерело: «Громадське»
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