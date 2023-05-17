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Всеволод Князев, фото: «Цензор.нет»

Дело Князева — защита экс-главы Верховного суда оспаривает в ВАКС его задержание (ТРАНСЛЯЦИЯ)

17 мая 2023, 13:49
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Захист екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва оскаржує у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) його затримання.


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Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє видання «Громадське».

Зазначається, що у сторін були різні погляди щодо того, як має відбуватися засідання суду:

  • Князєв та його адвокати просили, щоб засідання відбувалося у закритому режимі, мотивуючи це тим, що можуть бути розкриті його родичі, а також місце проживання. Також, на думку захисту, може бути розкрита таємниця слідства.
  • Водночас прокурор виступив за принцип гласності та заявив, що позиція захисту невмотивована.

Зрештою суд вирішив проводити відкрите судове засідання.

Вчора, 16 травня, ввечері Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Князєву підозру в отриманні 2,7 млн доларів хабаря. За день до цього Князєва затримали.

Джерело: «Громадське»


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