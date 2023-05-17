Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Всеволод Князев, фото: «Цензор.нет»
Дело Князева — защита экс-главы Верховного суда оспаривает в ВАКС его задержание (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n183127-delo-knyazeva-zaschita-eks-glavy-verhovnogo-suda-osparivaet-v-vaks-ego-zaderjanie-translyaciya.htmlРакурс
Захист екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва оскаржує у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) його затримання.
.
Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє видання «Громадське».
Зазначається, що у сторін були різні погляди щодо того, як має відбуватися засідання суду:
- Князєв та його адвокати просили, щоб засідання відбувалося у закритому режимі, мотивуючи це тим, що можуть бути розкриті його родичі, а також місце проживання. Також, на думку захисту, може бути розкрита таємниця слідства.
- Водночас прокурор виступив за принцип гласності та заявив, що позиція захисту невмотивована.
Зрештою суд вирішив проводити відкрите судове засідання.
Вчора, 16 травня, ввечері Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Князєву підозру в отриманні 2,7 млн доларів хабаря. За день до цього Князєва затримали.
Джерело: «Громадське»
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...