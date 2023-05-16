Председателю Верховного суда Князеву сообщили о подозрении

https://racurs.ua/n183114-predsedatelu-verhovnogo-suda-knyazevu-soobschili-o-podozrenii.html

Ракурс

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні 2,7 млн дол. неправомірної вигоди, повідомили про підозру.

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Прес-служба Антикорупційного бюро (НАБУ) увечері 16 травня повідомила, що йдеться про ч. 4 ст. 368 КК (підкуп особи, яка надає публічні послуги) України.

Нагадаємо, напередодні НАБУ і САП викрили підозрюваних «на гарячому». Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів. Виявити схему вдалося завдяки проникненню детективу НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання.

Епізод із «винагородою» для голови Верховного суду, відповідно до версії НАБУ, пов’язаний з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит».

НАБУ сьогодні опублікувала фрагменти прослуховування розмов адвокатів, залучених до корупційних оборудок.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен (йдеться про Костянтина Жеваго — «Ракурс») придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі — колишні аукціонери).

18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об'єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. (1,8 млн дол. — суддям Верховного суду, решта — як «оплата» посередницьких послуг).

ВС у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу та отримання двома траншами 2,6 млн дол.

Під час отримання другого траншу у 450 тис. дол. 15 травня 2023 року голову ВС Князєва та адвоката було викрито «на гарячому».

Прес-служба Костянтина Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара голові чи суддями Верховного суду, про що заявило керівництво Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.