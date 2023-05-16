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Жеваго заперечив хабар суддям Верховного суду, НАБУ каже про глобальну корупцію

Жеваго заперечив хабар суддям Верховного суду, НАБУ каже про глобальну корупцію

16 тра 2023, 13:20
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Прес-служба Костянтина Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара голові чи суддями Верховного суду, про що заявило керівництво Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.


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15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабара у майже 3 млн дол. і провели обшуки в інших суддів. За даними слідства, Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Жеваго.

Інформація деяких ЗМІ про те, що неправомірна вигода могла бути одержана від людей, які діяли в інтересах підприємця, повністю неправдива. Жеваго ніколи нікому не давав і не міг давати подібних вказівок. Він наполегливо просить ЗМІ не поширювати непідтверджені відомості, не ставати знаряддям маніпуляцій і не вплутувати його у справи, до яких він не має жодного відношення, — заявила прес-служба Жеваго.

Олігарх заперечує зв’язок цієї справи з рішенням Великої палати Верховного суду від 19 квітня 2023 року у справі про визнання законності придбання в 2002 році пакету акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, одним із акціонером якої є Жеваго.

Ми зацікавлені у прозорому розслідуванні цієї справи, аби зняти всі підозри і підтвердити свою репутацію в Україні та серед зарубіжних партнерів, — запевнив бізнесмен.

Водночас під час сьогоднішнього брифінгу представники НАБУ і САП вказали, що у Верховному суді фактично діяв тіньовий офіс, через який можна було «порішати» справу у будь-який ланці судової системи в обмін на хабар.

Нагадаємо, Верховний суд нещодавно ухвалив рішення, яке допомогло Ахметову закрити перший епізод справи Роттердам+. Також на розгляді ВС рішення про скасування санкцій проти російських олігархів, зокрема Гінера та Крупчака.

Джерело: Ракурс


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