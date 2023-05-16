НАБУ опубликовало записи разговоров адвокатов по делу Князева

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Антикорупційне бюро (НАБУ) опублікувало записи у справі Всеволода Князєва, колишнього голови Верховного суду.

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У роликах, які оприлюднили в НАБУ, йдеться про механізм передачі коштів Князєву через адвокатів.

Після отримання інформації про існування злочинного угруповання у судовій гілці влади та її вищому керівництві детективи НАБУ реалізували операцію під прикриттям. Завдяки цьому вдалося викрити та задокументувати низку епізодів злочинної діяльності, — прокоментували аудіо в НАБУ.

Виявити схему вдалося завдяки проникненню детективу НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання. А епізод із «винагородою» для Голови Верховного Суду пов’язаний із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит».

Нагадаємо, 16 травня на прес-конференції у вівторок українські силовики заявили, що Всеволода Князєва і ще одну людину затримано. Щоб порушити проти голови Верховного суду кримінальну справу та її заарештувати, потрібна згода Вищої ради правосуддя, і антикорупційні відомства мають намір направити туди відповідне звернення.

Вони також опублікували фотографію вилученого хабара — велику кількість готівки в пачках купюр по 100 дол., розкладені на дивані.

За даними САП, йдеться про суму 2,7 млн. доларів США. Джерела Української служби Бі-Бі-Сі цю суму підтверджують, проте вказують, що «це ще не все».

Там знайшли стільки, що те, що нам показали — далеко не все, дуже вражає, — сказав співрозмовник Бі-бі-сі.

16 травня Пленум ВС висловив недовіру та достроково відсторонив Князєва з посади ВС.

Як заявив голова НАБУ Семен Кривоніс, керівництво суду могло отримати хабар від власника фінансової групи «Фінанси та кредит» (вона належить українському бізнесменові Костянтину Жеваго) за ухвалення вигідного йому рішення.