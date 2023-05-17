«Зерновая сделка» продлена еще на два месяца. Фото:

https://racurs.ua/n183135-zernovaya-sdelka-prodlena-esche-na-dva-mesyaca-erdogan.html

Ракурс

«Зернова угода», яка дозволяє Україні експортувати врожай із ключових портів через Чорне море, продовжена ще на 60 днів.

.

Це дозволить і надалі вивозити за кордон агропродукцію з України. Про це 17 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив у Twitter.

Було прийнято рішення про продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор ще на 2 місяці, — йдеться в повідомленні.

Ердоган додав, що Анкара продовжить докладати зусиль, щоб забезпечити виконання всіх умов «зернової угоди» та її продовження в наступному періоді.

Термін дії угоди спливав 18 травня. Україна наполягала на продовжені ініціативи та її розширенні. Однак у міністерстві зовнішніх справ росії заявляли, що угода перестане працювати, якщо сторонам не вдасться «досягти консенсусу з урахуванням російських вимог».

За інформацією Bloomberg, «зернова угода» дозволила безпечно транспортувати близько 30 млн т зернових з моменту її підписання в липні 2022 року. Це допомогло знизити світові ціни на продовольчі товари, які зросли до рекорду після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 29 квітня Європейська комісія та п’ять країн Євросоюзу погодили транзит агропродукції з України. Сторонам вдалося домовитися і погодити угоду, яка «приведе до скасування односторонніх заходів» та поновлення транзиту.

Джерела: Bloomberg