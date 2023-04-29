Єврокомісія і п’ять країн ЄС погодили транзит агропродукції з України

https://racurs.ua/ua/n182495-ievrokomisiya-i-p-yat-krayin-ies-pogodyly-tranzyt-agroprodukciyi-z-ukrayiny.html

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Єврокомісія і п’ять країн Євросоюзу погодили транзит агропродукції з України. Про це заявив єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс у п’ятницю ввечері за результатами переговорів. З його слів, сторонам вдалося домовитися і погодити угоду, яка «приведе до скасування односторонніх заходів» та поновлення транзиту.

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Раніше Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов’язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це спровокувало хвилю невдоволення серед місцевих фермерів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вчора розкритикував заборону окремих європейських держав на ввезення української аграрної продукції. Він зауважив, що така заборона не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й створює кремлю простір для маніпуляцій.

Постійні представники Євросоюзу погодили продовження ще на рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт з метою підтримки української економіки. Рада ЄС ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України торік у травні у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф.