россияне убили ребенка и двух гражданских во время атаки на Херсонщину

россияне убили ребенка в Херсонской области. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n183136-rossiyane-ubili-rebenka-i-dvuh-grajdanskih-vo-vremya-ataki-na-hersonschinu.html

Ракурс

Російські окупанти 17 травня завдали нового удару по Херсонській області.

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Ворог обстріляв селище Зеленівка Херсонської громади. Один зі снарядів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці. Внаслідок цього загинули троє осіб, серед них дитина. Травми, несумісні із життям, отримали 5-річний хлопчик та двоє чоловіків. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Херсонська обласна військова адміністрація у Facebook повідомила, що о 1.00 17 травня росіяни завдали ракетного удару по Херсону. Внаслідок «прильоту» були зруйновані два під’їзди дев’ятиповерхового будинку. Були знищені квартири з першого по п’ятий поверхи. Також внаслідок влучання спалахнула пожежа, але займання згодом ліквідували.

Також в ОВА повідомили, що на російській міні підірвався мирний житель. Трагедія сталася в Малій Олександрівці, а через детонацію вибухівки 59-річний чоловік втратив частину ноги. Пораненого цивільного доправили до місцевої лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 17 травня атакували ракетами «Калібр» Миколаїв. Удар ракети потрапив між будівлею автосалону та торгово-розважального центру, через що постраждали одразу обидві споруди. Також сталося влучання у порожню будівлю в індустріальній частині міста. Одна жінка дістала поранення.