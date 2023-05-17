СБУ установила оккупанта, который приказал обстрелять Херсон из Градов. Фото:

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Служба безпеки України встановила командира російського артилерійського полку, який віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсона.

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Рашист 24 грудня 2022 року наказав вдарити по центральній частині міста з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», які базувались на лівому березі Дніпра. Ворожі снаряди поцілили у житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні. Тоді загинули 11 мирних жителів, а 64 були поранені. Більшість з потерпілих — жінки та люди похилого віку. Про це 17 травня повідомив прес-центр СБУ.

Спецслужба встановила, що цей воєнний злочинець — підполковник дмитро жарких, який є командиром 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту росії. Після обстрілу Херсона цього окупанта запросили в кремль, де відзначили за терор.

Слідчі з’ясували, що цей ворог ще у 2014 році був учасником російської окупації Криму. А згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у березні Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом російським військовим, які під час окупації ґвалтували жінку на Київщині. Злочинцями виявилися уродженці республіки бурятії, читинської області та іркутської області рф.