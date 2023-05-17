Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ встановила окупанта, який наказав обстріляти Херсон з «Градів». Фото:
СБУ встановила командира артполку рф, який наказав обстріляти Херсон з «Градів»https://racurs.ua/ua/n183142-sbu-vstanovyla-komandyra-artpolku-rf-yakyy-nakazav-obstrilyaty-herson-z-gradiv.htmlРакурс
Служба безпеки України встановила командира російського артилерійського полку, який віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсона.
.
Рашист 24 грудня 2022 року наказав вдарити по центральній частині міста з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», які базувались на лівому березі Дніпра. Ворожі снаряди поцілили у житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні. Тоді загинули 11 мирних жителів, а 64 були поранені. Більшість з потерпілих — жінки та люди похилого віку. Про це 17 травня повідомив прес-центр СБУ.
Спецслужба встановила, що цей воєнний злочинець — підполковник дмитро жарких, який є командиром 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту росії. Після обстрілу Херсона цього окупанта запросили в кремль, де відзначили за терор.
Слідчі з’ясували, що цей ворог ще у 2014 році був учасником російської окупації Криму. А згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у березні Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом російським військовим, які під час окупації ґвалтували жінку на Київщині. Злочинцями виявилися уродженці республіки бурятії, читинської області та іркутської області рф.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...