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Ракурс
Взрыв на железной дороге в оккупированном Крыму

Взрыв на железной дороге в оккупированном Крыму — росСМИ (ФОТО)

18 мая 2023, 09:26
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Окупанти повідомляють про підрив залізничних шляхів в Криму, в районі Бахчисарая.


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Так звана «влада» півострова звітує про зупинку сполучення на перегоні Сімферополь-Севастополь.

Підрив залізничного полотна стався неподалік Бахчисараю. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли кілька вагонів поїзда.

Вибух на залізниці у Сімферопольському районі Криму стався о 8.20 ранку, пише Baza. Внаслідок події зі шляхів зійшли п’ять вагонів із зерном. Вибух стався на початку потягу.

Пасажири на ці станції доставлятимуться автобусами. Про відновлення руху буде повідомлено додатково, — процитував у своєму телеграм-каналі радник призначеного росією «глави регіону» Олег Крючков повідомлення місцевого Мінтрансу.

Источник: Ракурс


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