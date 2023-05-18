Взрыв на железной дороге в оккупированном Крыму

https://racurs.ua/n183149-vzryv-na-jeleznoy-doroge-v-okkupirovannom-krymu-rossmi-foto.html

Ракурс

Окупанти повідомляють про підрив залізничних шляхів в Криму, в районі Бахчисарая.

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Так звана «влада» півострова звітує про зупинку сполучення на перегоні Сімферополь-Севастополь.

Підрив залізничного полотна стався неподалік Бахчисараю. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли кілька вагонів поїзда.

Вибух на залізниці у Сімферопольському районі Криму стався о 8.20 ранку, пише Baza. Внаслідок події зі шляхів зійшли п’ять вагонів із зерном. Вибух стався на початку потягу.