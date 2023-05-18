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Вибух на залізниці в окупованому Криму
Вибух на залізниці в окупованому Криму — росЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183149-vybuh-na-zaliznyci-v-okupovanomu-krymu-roszmi-foto.htmlРакурс
Окупанти повідомляють про підрив залізничних шляхів в Криму, в районі Бахчисарая.
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Так звана «влада» півострова звітує про зупинку сполучення на перегоні Сімферополь-Севастополь.
Підрив залізничного полотна стався неподалік Бахчисараю. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли кілька вагонів поїзда.
Вибух на залізниці у Сімферопольському районі Криму стався о 8.20 ранку, пише Baza. Внаслідок події зі шляхів зійшли п’ять вагонів із зерном. Вибух стався на початку потягу.
Пасажири на ці станції доставлятимуться автобусами. Про відновлення руху буде повідомлено додатково, — процитував у своєму телеграм-каналі радник призначеного росією «глави регіону» Олег Крючков повідомлення місцевого Мінтрансу.
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