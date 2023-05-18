Ракурсhttps://racurs.ua/
Министр обороны ФРГ объяснил, когда в Украину прибудет вооружение из пакета помощи в 2,7 млрд евро
Министр обороны ФРГ объяснил, когда в Украину прибудет вооружение из пакета помощи в 2,7 млрд евроhttps://racurs.ua/n183165-ministr-oborony-frg-obyasnil-kogda-v-ukrainu-pribudet-voorujenie-iz-paketa-pomoschi-v-2-7-mlrd-evro.htmlРакурс
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус виступив в ефірі BILD.
.
Серед іншого він розповів про постачання озброєння в Україну.
За словами Пісторіуса, нові поставки зброї на рекордні для Німеччини 2,7 млрд євро лише частково прибудуть до України на початок запланованого контрнаступу.
Однак це й не було на меті, — продовжує міністр оборони. — Звичайно, цього буде недостатньо для контрнаступу, але ніхто ніколи й не казав [що ФРН забезпечить ЗСУ всім необхідним для початку операції]. Йдеться про те, щоб дати Україні можливість захищатися та відвойовувати свої землі.
Пісторіус прокоментував можливість передати винищувачі F-16 ЗСУ.
У мене була двостороння розмова з моїм британським колегою Беном Уоллесом, і він сказав, що йдеться про підвищення боєздатності ЗСУ у повітрі у довгостроковій перспективі. Запитаних Україною F-16 зараз немає ні в Англії, ні у Німеччині. Крім того, необхідного дозволу зі США поки що також немає, — сказав міністр, який нині в Німеччині має найбільший рейтинг популярності серед політиків.
Пісторіус закликав не применшувати та знецінювати стан справ у бундесвері.
Я часто чую, що бундесвер нічого не може зробити. Але це не так! Ми, наприклад, надаємо бригаду, яка зможе захищати територію НАТО у Литві. Це танкова дивізія чисельністю 16 тис. осіб. Танки Puma, Leopard — ми в русі!
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...