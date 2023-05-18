Міністр оборони ФРН пояснив, коли в Україну прибуде озброєння з пакета допомоги у 2,7 млрд євро

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус виступив в ефірі BILD.

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Серед іншого він розповів про постачання озброєння в Україну.

За словами Пісторіуса, нові поставки зброї на рекордні для Німеччини 2,7 млрд євро лише частково прибудуть до України на початок запланованого контрнаступу.

Однак це й не було на меті, — продовжує міністр оборони. — Звичайно, цього буде недостатньо для контрнаступу, але ніхто ніколи й не казав [що ФРН забезпечить ЗСУ всім необхідним для початку операції]. Йдеться про те, щоб дати Україні можливість захищатися та відвойовувати свої землі.

Пісторіус прокоментував можливість передати винищувачі F-16 ЗСУ.

У мене була двостороння розмова з моїм британським колегою Беном Уоллесом, і він сказав, що йдеться про підвищення боєздатності ЗСУ у повітрі у довгостроковій перспективі. Запитаних Україною F-16 зараз немає ні в Англії, ні у Німеччині. Крім того, необхідного дозволу зі США поки що також немає, — сказав міністр, який нині в Німеччині має найбільший рейтинг популярності серед політиків.

Пісторіус закликав не применшувати та знецінювати стан справ у бундесвері.