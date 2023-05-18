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Ракурс
Міністр оборони ФРН пояснив, коли в Україну прибуде озброєння з пакета допомоги у 2,7 млрд євро

Міністр оборони ФРН пояснив, коли в Україну прибуде озброєння з пакета допомоги у 2,7 млрд євро

18 тра 2023, 15:10
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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус виступив в ефірі BILD.


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Серед іншого він розповів про постачання озброєння в Україну.

За словами Пісторіуса, нові поставки зброї на рекордні для Німеччини 2,7 млрд євро лише частково прибудуть до України на початок запланованого контрнаступу.

Однак це й не було на меті, — продовжує міністр оборони. — Звичайно, цього буде недостатньо для контрнаступу, але ніхто ніколи й не казав [що ФРН забезпечить ЗСУ всім необхідним для початку операції]. Йдеться про те, щоб дати Україні можливість захищатися та відвойовувати свої землі.

Пісторіус прокоментував можливість передати винищувачі F-16 ЗСУ.

У мене була двостороння розмова з моїм британським колегою Беном Уоллесом, і він сказав, що йдеться про підвищення боєздатності ЗСУ у повітрі у довгостроковій перспективі. Запитаних Україною F-16 зараз немає ні в Англії, ні у Німеччині. Крім того, необхідного дозволу зі США поки що також немає, — сказав міністр, який нині в Німеччині має найбільший рейтинг популярності серед політиків.

Пісторіус закликав не применшувати та знецінювати стан справ у бундесвері.

Я часто чую, що бундесвер нічого не може зробити. Але це не так! Ми, наприклад, надаємо бригаду, яка зможе захищати територію НАТО у Литві. Це танкова дивізія чисельністю 16 тис. осіб. Танки Puma, Leopard — ми в русі!

Джерело: Ракурс


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