В САП говорят, что не могут найти миллион долларов взятки Князеву - дело Князева

https://racurs.ua/n183166-v-sap-govoryat-chto-ne-mogut-nayti-million-dollarov-vzyatki-knyazevu.html

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Під час обшуків у екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва правоохоронці не знайшли не знайшли велику частину мічених купюр із хабаря.

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Йдеться про приблизно мільйон доларів із загальної суми хабаря.

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на слова прокурора САП Олександра Омельченка,

За його словами, гроші Князєву передавали у два етапи: 3 травня передали 1,35 млн дол., а 15 травня — ще 450 тис. При обшуках вдома у Князєва знайшли 450 тис., ще 597 тис. дол. були в робочому кабінеті.

САП просить для Князєва тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Прокурор САП розповів, що «велика частина мічених купюр, досі не знайдена, хоча було проведено близько 30 обшуків».

Як виявилося, з Національним антикорупційним бюро співпрацював давній знайомий ексголови Верховного суду Кирило Горбуров. Про це заявив адвокат Князєва під час засідання Вищої ради правосуддя.

За словами захисника, Князєву інкримінують створення організованої злочинної групи, до якої, за даними слідства, входило троє осіб: сам ексголова ВС, адвокат Олег Горецький і довірена особа на ім’я Кирило Горбуров. Слідство повідомило про підозри Князєву і Горецькому, однак Горбурову обвинувачення не висунуті.

Нагадаємо, 18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні 2,7 млн дол. хабаря.

Як виявилося, з Національним антикорупційним бюро співпрацював давній знайомий ексголови Верховного суду Кирило Горбуров. Про це заявив адвокат Князєва під час засідання Вищої ради правосуддя.

За словами захисника, Князєву інкримінують створення організованої злочинної групи, до якої, за даними слідства, входило троє осіб: сам ексголова ВС, адвокат Олег Горецький і довірена особа на ім’я Кирило Горбуров. Слідство повідомило про підозри Князєву і Горецькому, однак Горбурову обвинувачення не висунуті.

Як виявилося, з Національним антикорупційним бюро співпрацював давній знайомий ексголови Верховного суду Кирило Горбуров. Про це заявив адвокат Князєва під час засідання Вищої ради правосуддя.

За словами захисника, Князєву інкримінують створення організованої злочинної групи, до якої, за даними слідства, входило троє осіб: сам ексголова ВС, адвокат Олег Горецький і довірена особа на ім’я Кирило Горбуров. Слідство повідомило про підозри Князєву і Горецькому, однак Горбурову обвинувачення не висунуті.

Як виявилося, з Національним антикорупційним бюро співпрацював давній знайомий ексголови Верховного суду Кирило Горбуров. Про це заявив адвокат Князєва під час засідання Вищої ради правосуддя.