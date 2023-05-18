Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрывы прогремели в Севастополе - оккупанты заявили об «учениях» флота

Взрывы прогремели в Севастополе — оккупанты заявили об «учениях» флота

18 мая 2023, 16:40
999

В тимчасово окупованому Севастополі 18 травня пролунали вибухи. Так званий маріонетковий очільник міста повідомив про чергові «учєнія».


.

Підконтрольний рф глава міста михайло развожаєв стверджує, що йдеться про «тренування» Чорноморського флоту країни-агресора, зокрема проведення стрільб.

Водночас у Телеграм-каналах із Севастополя повідомляють про звуки вибухів, схожі на роботу російського ППО.

Гучні звуки в місті — це флот проводить на Північному молу тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно, — написав развожаєв.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров