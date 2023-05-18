Взрывы прогремели в Севастополе - оккупанты заявили об «учениях» флота

https://racurs.ua/n183169-vzryvy-progremeli-v-sevastopole-okkupanty-zayavili-ob-ucheniyah-flota.html

Ракурс

В тимчасово окупованому Севастополі 18 травня пролунали вибухи. Так званий маріонетковий очільник міста повідомив про чергові «учєнія».

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Підконтрольний рф глава міста михайло развожаєв стверджує, що йдеться про «тренування» Чорноморського флоту країни-агресора, зокрема проведення стрільб.

Водночас у Телеграм-каналах із Севастополя повідомляють про звуки вибухів, схожі на роботу російського ППО.