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Взрывы прогремели в Севастополе - оккупанты заявили об «учениях» флота
Взрывы прогремели в Севастополе — оккупанты заявили об «учениях» флотаhttps://racurs.ua/n183169-vzryvy-progremeli-v-sevastopole-okkupanty-zayavili-ob-ucheniyah-flota.htmlРакурс
В тимчасово окупованому Севастополі 18 травня пролунали вибухи. Так званий маріонетковий очільник міста повідомив про чергові «учєнія».
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Підконтрольний рф глава міста михайло развожаєв стверджує, що йдеться про «тренування» Чорноморського флоту країни-агресора, зокрема проведення стрільб.
Водночас у Телеграм-каналах із Севастополя повідомляють про звуки вибухів, схожі на роботу російського ППО.
Гучні звуки в місті — це флот проводить на Північному молу тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно, — написав развожаєв.
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