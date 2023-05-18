Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибухи лунали у Севастополі — окупанти кажуть про “тренування” флоту

Вибухи лунали у Севастополі — окупанти кажуть про «тренування» флоту

18 тра 2023, 16:40
999

В тимчасово окупованому Севастополі 18 травня пролунали вибухи. Так званий маріонетковий очільник міста повідомив про чергові «учєнія».


.

Підконтрольний рф глава міста михайло развожаєв стверджує, що йдеться про «тренування» Чорноморського флоту країни-агресора, зокрема проведення стрільб.

Водночас у Телеграм-каналах із Севастополя повідомляють про звуки вибухів, схожі на роботу російського ППО.

Гучні звуки в місті — це флот проводить на Північному молу тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно, — написав развожаєв.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів