Вибухи лунали у Севастополі — окупанти кажуть про “тренування” флоту

https://racurs.ua/ua/n183169-vybuhy-lunaly-u-sevastopoli-okupanty-kajut-pro-trenuvannya-flotu.html

Ракурс

В тимчасово окупованому Севастополі 18 травня пролунали вибухи. Так званий маріонетковий очільник міста повідомив про чергові «учєнія».

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Підконтрольний рф глава міста михайло развожаєв стверджує, що йдеться про «тренування» Чорноморського флоту країни-агресора, зокрема проведення стрільб.

Водночас у Телеграм-каналах із Севастополя повідомляють про звуки вибухів, схожі на роботу російського ППО.