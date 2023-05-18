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Вибухи лунали у Севастополі — окупанти кажуть про “тренування” флоту
Вибухи лунали у Севастополі — окупанти кажуть про «тренування» флотуhttps://racurs.ua/ua/n183169-vybuhy-lunaly-u-sevastopoli-okupanty-kajut-pro-trenuvannya-flotu.htmlРакурс
В тимчасово окупованому Севастополі 18 травня пролунали вибухи. Так званий маріонетковий очільник міста повідомив про чергові «учєнія».
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Підконтрольний рф глава міста михайло развожаєв стверджує, що йдеться про «тренування» Чорноморського флоту країни-агресора, зокрема проведення стрільб.
Водночас у Телеграм-каналах із Севастополя повідомляють про звуки вибухів, схожі на роботу російського ППО.
Гучні звуки в місті — це флот проводить на Північному молу тренування розрахунків ППДО, що включають проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно, — написав развожаєв.
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