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Третья ОШБр прорвала оборону рф и наступает на западных окрестностях Бахмута
Третья ОШБр прорвала оборону рф и наступает на западных окрестностях Бахмута (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183170-tretya-oshbr-prorvala-oboronu-rf-i-nastupaet-na-zapadnyh-okrestnostyah-bahmuta-video.htmlРакурс
Третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, повідомила про прорив на західних околицях Бахмута. Нашим воїнам вдалося просунутися на 2 км в ширину і на 700 м в глибину.
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Про це 18 травня повідомляє прес-служба бригади.
Успішні штурмові дії виконано бійцями Першого штурмового та Першого механізованого батальйонів, — йдеться у повідомленні.
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