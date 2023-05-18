Третья ОШБр прорвала оборону рф и наступает на западных окрестностях Бахмута

https://racurs.ua/n183170-tretya-oshbr-prorvala-oboronu-rf-i-nastupaet-na-zapadnyh-okrestnostyah-bahmuta-video.html

Ракурс

Третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, повідомила про прорив на західних околицях Бахмута. Нашим воїнам вдалося просунутися на 2 км в ширину і на 700 м в глибину.

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Про це 18 травня повідомляє прес-служба бригади.