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Третья ОШБр прорвала оборону рф и наступает на западных окрестностях Бахмута

Третья ОШБр прорвала оборону рф и наступает на западных окрестностях Бахмута (ВИДЕО)

18 мая 2023, 16:58
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Третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, повідомила про прорив на західних околицях Бахмута. Нашим воїнам вдалося просунутися на 2 км в ширину і на 700 м в глибину.


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Про це 18 травня повідомляє прес-служба бригади.

Успішні штурмові дії виконано бійцями Першого штурмового та Першого механізованого батальйонів, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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