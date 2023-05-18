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Третя ОШБр прорвала оборону рф й наступає на західних околицях Бахмуту
Третя ОШБр прорвала оборону рф й наступає на західних околицях Бахмуту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183170-tretya-oshbr-prorvala-oboronu-rf-y-nastupaie-na-zahidnyh-okolycyah-bahmutu-video.htmlРакурс
Третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, повідомила про прорив на західних околицях Бахмута. Нашим воїнам вдалося просунутися на 2 км в ширину і на 700 м в глибину.
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Про це 18 травня повідомляє прес-служба бригади.
Успішні штурмові дії виконано бійцями Першого штурмового та Першого механізованого батальйонів, — йдеться у повідомленні.
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