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Момент уничтожения врага с воздуха показали воины ВСУ
Момент уничтожения врага с воздуха показали воины ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183173-moment-unichtojeniya-vraga-s-vozduha-pokazali-voiny-vsu-video.htmlРакурс
Воїни 54-ї Окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали момент знищення військової техніки окупаційної армії росії.
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Про це повідомляє 18 травня прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.
Приклад якісної роботи воїнів К-2 54 ОМБр. Ворог знищений з повітря, — йдеться у повідомленні.
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