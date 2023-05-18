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Ракурс
Момент знищення ворога з повітря показали воїни ЗСУ

Момент знищення ворога з повітря показали воїни ЗСУ (ВІДЕО)

18 тра 2023, 17:58
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Воїни 54-ї Окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали момент знищення військової техніки окупаційної армії росії.


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Про це повідомляє 18 травня прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

Приклад якісної роботи воїнів К-2 54 ОМБр. Ворог знищений з повітря, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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