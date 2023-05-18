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Момент знищення ворога з повітря показали воїни ЗСУ
Момент знищення ворога з повітря показали воїни ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183173-moment-znyschennya-voroga-z-povitrya-pokazaly-voyiny-zsu-video.htmlРакурс
Воїни 54-ї Окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали момент знищення військової техніки окупаційної армії росії.
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Про це повідомляє 18 травня прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.
Приклад якісної роботи воїнів К-2 54 ОМБр. Ворог знищений з повітря, — йдеться у повідомленні.
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